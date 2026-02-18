落語家の笑福亭鶴瓶（74）が18日、阪神宜野座キャンプを訪問した。今回はプライベートで訪れたものだが、一昨年1月の番組収録が初対面だったという鶴瓶と藤川監督。その後もテレビのスポーツ特番でともにMCをつとめるなど親交を深めてきた。藤川監督からの要望で午後の練習前に円陣で言葉をかけた鶴瓶。ジョークを交えた訓示にコーチ陣、ナインは終始笑顔で和やかな雰囲気に包まれた。その後は宜野座ドームに移動して湯浅