高市首相（自民党総裁）は１８日昼の党両院議員総会で、憲法と皇室典範の改正に意欲を表明した。来年の統一地方選、再来年の参院選に言及した首相は、「今年いくつの公約を達成できるか、来年いくつの公約を実現できるか。自民党に信頼をいただけるかどうかが（公約の進展に）かかっている」と述べた。その上で、「日本国憲法の改正、皇室典範の改正、ここにもしっかりと挑戦していこう」と呼びかけた。