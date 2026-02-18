SEVENTEENの「Darl＋ing」が、2億ストリーミングを突破した。グローバルなオーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyは17日、4枚目正規アルバム「Face the Sun」に収録された同曲の累積回数が「15日現在で2億回超え」と伝えた。同曲は22年4月、同アルバムの先行シングルとして発表された。SEVENTEEN初の英語曲で、メンバーのWOOZI（ウジ）が作詞と作曲に参加した。韓国テレビ局MBNは18日「私たちは私たちである時、初