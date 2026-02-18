シマノは、マウンテンバイクのトレイル造成や擁護活動を行う「Trail Born Fund」プログラムの国内初の支援先として、兵庫県神戸市と大阪府箕面市の2地域を選定したと発表した。Trail Born Fundプログラムが兵庫県神戸市で開始同プログラムは、シマノが2024年に立ち上げたもので、世界各地のトレイルインフラや管理運営団体に10年間で総額1,000万ドル(約15億円)の資金を直接支援するもの。競技や選手ではなく、フィールドそのものの