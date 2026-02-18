お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじが１８日、大阪市内で株式会社Ｍｉｚｋａｎの新商品「大阪無限粉もんソースｂｙ味ぽん」をＰＲした。同商品は「ＣＭに出るとライバル商品のことなどが言えなくなり、ラジオやテレビが楽しくなくなる」というタレント・上沼恵美子が珍しくイメージキャラクターとして「お墨つき」を与えたもの。ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜・正午）に隔週で二十数年出演しているてつ