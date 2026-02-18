KEPURAが、2026年2月13日に東京・代官山Space Oddにて＜KEPURA presents『Abduct Tour 2026』＞のツアーファイナル公演を開催した。本記事では、ファイナル公演の模様をお届けする。2025年6月から9月まで、4カ月に及んだ活動休止は、10年後、いや、20年後も見据えた新たな活動に向けた充電期間だった。その成果とも言える1stメジャーアルバム『Abduct』を引っ提げ、全国8カ所を回ったケプラ改めKEPURAによる＜Abduct Tour 2026＞は