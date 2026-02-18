岡山県庁 働きやすい職場づくりを推進するため、岡山県が企業や経営者向けに取り組み事例集を作成しました。 事例集には、DXの活用で業務管理を一元化し、社員全員で情報を共有することで休暇を取りやすくしたなど岡山県内8企業の取り組みや、企業の子育て支援の調査結果（特集）などが掲載されています。 事例集は、2月16日から岡山県内の従業員30人以上の企業などに配布されています。