東海地方は、今夜から明日19日(木)は、一時的に寒さが戻るでしょう。21日(土)からの3連休は、気温がグンと上昇し、春の陽気が続きそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなります。服装選びやスギ花粉の飛散にも注意してください。今日18日(水)岐阜県は雪や雨に今日18日(水)、前線や低気圧が本州付近を通過した後、冬型の気圧配置となる見込みです。午後も、太平洋側の地域では、大体晴れるでしょう。岐阜県は、雲が多くなり、雪