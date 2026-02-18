栃木SC育成部長の山口慶氏が磐田のフットボール本部に着任J2・ジュビロ磐田は2月18日、J3・栃木SCの育成部長を務めていた山口慶氏がフットボール本部に着任することを正式発表した。山口氏は1983年6月11日生まれ、京都府出身。現役時代は名古屋グランパス、ジェフユナイテッド市原・千葉でプレーした。引退後は2019年に栃木SCのスカウト担当を務め、強化部長代行を経て、2020年から強化部長に就任。2022年からは強化部長兼スポ