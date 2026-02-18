グループBTS（防弾少年団）のJ−HOPE（ジェイホープ）が、ソウル峨山（アサン）病院の小児病院に発展基金として2億ウォン（約2100万円）を伝達したと、病院側が18日に発表した。J−HOPEは昨年に続き今年も、自身の誕生日である2月18日に合わせて同額を寄付した。2022年の1億ウォンの後援まで合わせると、J−HOPEによるソウル峨山病院への累計寄付額は計5億ウォンにのぼる。J−HOPEは「いつも大きな応援を送ってくれる『ARMY（アー