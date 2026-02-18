昨年、ステージ4の肺がんであることを公表したロックバンド・T-BOLANのベーシスト・上野博文が、自身の故郷・栃木県真岡市の「真岡市アンバサダー」に就任した。【写真】肺がんステージ4を公表したT-BOLAN・上野博文委嘱状交付式では、中村和彦市長から委嘱状、そしてアンバサダーとして「ベースのイラストがデザインされたオリジナルの名刺、真岡もめんの名刺入れ」が授与された。その名刺を手に、上野は柔らかな表情を見せた