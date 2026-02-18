【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は１７日、日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資について、第１弾が決定したと発表した。ガス火力発電所、原油積み出し港、人工ダイヤモンド製造施設の３件が対象だ。ラトニック米商務長官によると、事業規模は計３６０億ドル（５・５兆円）となる。トランプ氏が自身のＳＮＳで公表し、「日米にとって歴史的な瞬間だ」と強調した。日米共同で行う