「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手がシート打撃に登板し、最速１５０キロを計測するなど、打者８人に対し３安打だった。先頭の高寺を１４８キロのストレートで押し込み中飛に打ち取ると、ディベイニーには初球に投じた１４４キロのカットボール、１２８キロのカーブでストライクを先行させた。高めの１５０キロで空振りは奪えなかったが、最後はストレートで押し込んで右飛