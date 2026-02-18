ヘリコプターが発着可能な大型の巡視船岡山県玉野市にある三菱重工マリタイムシステムズ玉野本社工場において、2026年2月18日、海上保安庁向けとなる3500トン型巡視船の命名・進水式が実施されました。【就役後の姿は？】主武装は40mm機関砲 すでに活動中の姉妹船たち（写真）「するが」と命名された本船は、みやこ型巡視船の8番船で、船番号は「PL-208」、船体サイズは全長120.0m、全幅14.0m、総トン数は約3500トンです。船名は