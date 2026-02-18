阪急交通社は、プリンセス・クルーズが運航するクルーズ船「サファイア・プリンセス」と「ダイヤモンド・プリンセス」をチャーターしたクルーズを実施する。いずれも自社チャーターの強みを活かし、日本人向けの独自の航路を設定した。長崎などの下船後に徒歩で散策が楽しめる寄港地を中心に選定し、港から市街地が離れている場合にはシャトルバスを用意する。さらに、移動・宿泊・食事・ショーに加え、アルコールを含む船内ドリン