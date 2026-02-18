元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは2月17日、自身のInstagramを更新。「豊胸をしました」と告白し、その姿が反響を呼んでいます。【動画】「豊胸をしました」「AIかと思いました」愛沢さんは「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまいお洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい…悩んだ末、豊胸をしました」と告白。胸元が見えるドレスを着用した愛沢さんがグリーンバックで撮影する様子を動画で公開しました。今回、愛