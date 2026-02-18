3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎えた。午後からは今合宿初の実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行い、北山亘基投手（26）、隅田知一郎投手（26）が登板した。ライブBP登板の先陣を切った北山は、落ち着いたマウンドさばきで実力を示した。先頭の牧に四球を出したが、続く佐藤輝を二飛、小園は二ゴロに仕留めた。2回目の登板では先頭の若月を空