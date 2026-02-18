名古屋地裁名古屋市のマンションで2023年、古物販売店店長の男性＝当時（42）＝を殺害し貴金属を奪ったなどとして、強盗殺人と死体遺棄の罪に問われた無職内田明日香被告（32）の裁判員裁判が18日、名古屋地裁（入江恭子裁判長）で開かれ、検察側が無期懲役を求刑した。弁護側は強盗殺人罪は成立せず、死体遺棄罪と占有離脱物横領罪にとどまると主張し、寛大な判決を求め結審した。判決は3月6日。内田被告と共謀して遺体を遺棄