マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」。2025年12月1日に従来の健康保険証がすべて有効期限を迎え、2026年2月現在はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。 周囲がマイナ保険証を使っていると聞き、「持っていないと医療費が10割負担になるのでは」と不安になる人もいるでしょう。本記事では、現行制度の仕組みと、実際に10割負担になるのかどうかを、公的資料に基づいて整理