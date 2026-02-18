「20歳から毎月3万円、年利4％で積み立てていれば、60歳で3000万円になる」 そんな試算を見て、「もっと早く知っていれば……」とショックを受ける人もいるかもしれません。 本記事では、例として20歳から積み立て投資を始めた場合と40歳から始めた場合を比較しながら、なぜここまで差が出るのか、そして40歳から投資を始める現実的な考え方について解説します。 なぜ投資は「早く始めた方が有利」なのか 資産形成で