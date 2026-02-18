オブライエンは昨季42登板で防御率2.06またも暗雲が立ち込めている。3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。韓国代表に選出されたライリー・オブライエン投手（カージナルス）が17日（日本時間18日）、練習中にふくらはぎを負傷したと報じられた。相次ぐ主力級の悲報に、韓国メディアの嘆きは止まらない。MLB公式サイトなどによると、オブライエンは15日（同16日）に実戦形式のライブBPに登板した際、右ふ