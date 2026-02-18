東京シティ競馬（TCK）は、「2025TCK大賞」の受賞馬・受賞者を発表した。2025年に優秀な成績を収めたTCK所属の競走馬や厩舎関係者、TCKの発展に功績のあった人馬などを顕彰するもの。競走馬部門の最優秀賞にあたる「TCK大賞」には、ディクテオン（せん7・荒山勝徳厩舎）が選出された。5戦2勝、2着1回の成績を残し、東京大賞典（G1）とコリアカップ（G3）を制覇。川崎記念（Jpn1）でも2着に入るなど、国内外で存在感を示した。T