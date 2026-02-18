巨人の横川凱投手が１８日、休日返上でウェートトレーニングを行った。午後９時過ぎに一番乗りでセルラースタジアム入り。「集中して自分と向き合える。なかなかキャンプ中に一人でやること少ないので、休みの日しかできないかなって感じですね」と、約１時間のウェートトレーニングで汗を流した。前日１８日の練習試合・ロッテ戦（那覇）は７回から４番手で登板し、１イニングを１安打１奪三振無失点と好投。先発ローテーシ