巨人・泉口友汰内野手が沖縄春季キャンプ休日の１８日、自主練習を行った。午前中にセルラースタジアムの室内練習場に姿を現すと、キャッチボールや打撃練習などで汗を流した。練習後はファンのサインに応じ、一人ひとり丁寧にペンを走らせた。昨季はベストナインとゴールデン・グラブ賞を獲得。今年の春季キャンプでは紅白戦を含め、ここまで実戦全３試合に出場しており、１５日の広島との練習試合（那覇）では対外試合チー