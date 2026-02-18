「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして医薬品医療機器法違反の罪で起訴された広島・羽月隆太郎被告（２５）が保釈されたことが１８日、分かった。羽月被告は、昨年１２月１６日に任意同行で受けた尿検査でエトミデートの陽性反応が出た。球団には任意同行されたことを報告していなかった。当初、広島県警の調べに対して「使った覚えはありません」などと容疑の否認を続けていたが、その後使用を認める供述を始め