◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン定年が迫る国枝調教師は今回のシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）がラストＧ１となる。最終追い切りは初コンビの戸崎圭太騎手を背に、Ｗコースでルージュスエルテ（５歳２勝クラス）を追走。直線で外に持ち出されると馬なりのまま６ハロン８１秒８―１１秒５で併入した。戸崎圭太騎手