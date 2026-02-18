ゴンチャ ジャパンは26日より、“春の風物詩”「いちご杏仁」を期間限定で販売する。【画像】サイズ感がキュート！！「いちご杏仁 キーホルダー」今年はファンの要望に応え、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」をベースティーとして4年ぶりに採用。さらに、「いちご杏仁 キーホルダー」とドリンクがセットになった特別な「いちご杏仁満喫セット」の販売や、オリジナルステッカーのプレゼント、隣り