春夏の紫外線対策は、肌へのやさしさも妥協したくない。そんな大人の女性に朗報です。エトヴォスが毎年好評のUVケアライン「PROTECT＆CARE LINE」から、新開発・新成分を配合した最新作を2026年3月4日（水）に発売。予約は公式オンラインストアで2月18日（水）10:00～2月25日（水）10:00、直営店舗では2月18日（水）～3月3日（火）まで実施されます。敏感肌を守りながら、透明感あふれる仕上がりを叶える注目の全アイ