ミラノ・コルティナオリンピックの大会組織委員会は１７日、悪天候のため延期となったスノーボード女子スロープスタイル決勝を１８日午後２時半（日本時間午後１０時半）から行うと発表した。女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）らが予選を通過している。また、男女予選が延期されたフリースタイルスキー・エアリアルについては、女子が１８日、男子が１９日に変更となった。