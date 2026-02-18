「阪神春季キャンプ」（１８日、宜野座）落語家の笑福亭鶴瓶（７４）が宜野座キャンプを訪問。グラウンドにサプライズ登場し、藤川球児監督（４５）や選手たちを激励した。午後の練習開始前に三塁ベンチ前に登場し、選手らに訓示。選手からは時折、大きな笑い声があふれた。その後、野手陣との記念撮影や円陣にも加わるなど、わずか数分間だったが、終始なごやかなムードが流れた。