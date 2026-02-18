元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。治らない咳の原因とみられる「症状名」を明かした。鈴木氏は「咳の原因がわかったという話。毎年、1月から2月にかけて咳が増えて風邪のような症状になる。鼻水が奥で絡んで咳が出る。病院に行き、風邪の診断を受けるがどうも納得いかない。アレルギー検査を10年ほど前に受けたが出なかった」と書き出した。そして「今