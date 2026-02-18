スバルの「“ちいさい”四駆SUV」に注目！2025年10月16日、スバルは5ナンバーサイズのコンパクトSUVである「レックス」に4WDモデルを追加すると発表しました。レックスの初代モデルが発売されたのは1972年。1958年に発売された「スバル360」、1969年に発売された「R2」と同様に、RR（リアエンジンリア駆動）の軽自動車として登場しました。【画像】超カッコいい！ これがスバル最小の「“ちいさい”四駆SUV」です！（30枚以上