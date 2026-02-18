車検不要で手軽に乗れる！総合コンサルティングを展開するCREVAS GROUPは2026年2月17日、次世代マイクロモビリティ事業としてEV三輪ブランド「threee（スリー）」の本格提供を開始しました。「コンパクト×クリーン×スマート」をコンセプトに3つのモデルを展開。いずれも「側車付軽二輪」仕様のため、普通免許で運転が可能です。【画像】超カッコいい！ これが車検不要で乗れる「“3人乗り”トライク」です！（9枚）さらに、