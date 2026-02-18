私はカヤ。夫ケンジと一緒に、母の家から車で30分くらいのところに住んでいます。母のところに来てくださっているヘルパーさんも、連絡窓口を私にしてほしいと困っているようです。ところが兄は、私では頼りないと聞く耳を持たず、頑なに「自分経由で」と言い張っています。ケンジは「遠方にいる義兄では緊急時に間に合わない」と私の意見に共感してくれました。さらに話し合いの場に同席して、一緒になって兄に話をしてもらうこと