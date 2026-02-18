『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』や『ジャガイモ研究所』など数々の話題作に出演している韓国の人気俳優カン・テオが、2月18日（水）までに自身のInstagramを更新。変装なしで東京を満喫する様子を撮影した複数枚の写真が投稿され、ファンから「東京にいるなんて信じられない」「日本にいると知っただけで嬉しい」など反響が集まった。【写真】スタイル良すぎ！東京の街中に降臨したカン・テオの全身カット■ファンミーティングで