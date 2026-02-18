衆議院選挙を受けた特別国会が招集され、広島県選出の２人の新人議員が初登院しました。 工藤知也記者「午前８時です。国会が開門ました。当選した議員たちが一歩一歩、国会議事堂への歩みを進めます」 激戦の広島５区選出の自民党・山本深議員は選挙戦でも着けた縁起の良い緑のネクタイで初登院を迎えました。 自民党・山本深衆院議員「自分のふるさとがあってそこに対して頑張るとなると力も出ますから、全身全霊で頑張ってい