ドライバー部門ではピンが1位、キャロウェイが2位だったが、フェアウェイウッド部門はテーラーメイドの『Qi4D』が2週連続で1位。注目のキャロウェイ『クアンタム』は初登場で2位、ピンの『G440 MAX』が3位という結果だった。テーラーメイドの人気についてPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに聞いた。【写真】4位以下は？フェアウェイウッドの売り上げランキングトップ10「PGAツアーでもトップ選手が続々と