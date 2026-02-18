阪神・沖縄の具志川キャンプ第4クール2日目、シート打撃に臨んだ町田隼人捕手（22）が、今朝丸裕喜投手（19）から左中間スタンドへ突き刺さる本塁打を放った。昨年10月に左指の手術を受けたが、リハビリ期間中に徹底したウエートトレーニングを敢行。筋肉量を約3キロ増加させ、「昨年のフルスイングの打球が、今は8割の力で出せている」と語っていた。力に頼らないスイングで、右腕から放った一発は、復活を告げる号砲となった