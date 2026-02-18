日本ハムの達孝太投手(21)が、恩師の来訪に背筋を伸ばした。18日、沖縄・名護キャンプで中1日でブルペン入り。37球を投げ「1年間投げ続けるフォームを固めるみたいなそんなイメージなので。とりあえず、投げられる時は投げる。いっぱい投げる方が身につくんじゃないかと。中村良二さんの教えなんで」と、振り返った。この日は天理高時代の恩師の中村良二監督(現・大阪学院大)が来訪。高校3年以来となるブルペン投球を視察さ