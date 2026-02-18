ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。１７日のノルディック複合・個人ラージヒル（ＬＨ）で、日本勢は山本涼太（長野日野自動車）の１５位が最高だった。前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で首位に立ったが、後半距離（１０キロ）で順位を下げた。渡部暁斗（北野建設）は１９位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は２１位だった。イエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）が個人ノー