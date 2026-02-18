MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間18日、今季初のライブBPに登板しました。この日は打者4人と対戦。マイナーから新たにチームに加わったマイケル・シアニ選手にヒットを許すも、アンディ・パヘス選手とカイル・タッカー選手からは三振を奪いました。シアニ選手は対戦を振り返り「素晴らしい投手と対戦するという意味でも、ここに来られてとてもうれしいです」とコメント。大谷選手から奪ったヒットは、あわや大谷選手の足を