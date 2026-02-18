タレント若槻千夏（41）が18日、都内で、カレー粉、レトルト商品などで知られるハチ食品の春夏向け新商品発表会に出席した。2児の母である若槻は、「カレーは食べます、食べます。みんな大好き。パパも作りますし、私もレトルトに頼っちゃいます」とし、12年に結婚した夫について「うちはパパが料理がすごく上手。私は胸を張ってレトルト代表。頼るものは頼る」と話した。献立については「子供優先で、子供とパパが決めるんです。