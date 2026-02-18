車を買い取るとうそを言い、乗用車1台をだまし取ったとして、東京都の無職の男が詐欺の疑いで逮捕され、きょう18日送検されました。 車の売買を巡る男の逮捕はこれで5回目です。 詐欺の疑いで送検されたのは、東京都日野市の無職・福留和浩容疑者(48)です。 霧島警察署によりますと、福留容疑者は、鹿児島県内で自動車の買い取りや販売をする会社を経営していた去年5月から6月の間、車を売却しようとしていた霧島市の30代の男