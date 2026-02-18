＜2026年2月17日（火）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子ショートプログラム ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間17日、フィギュアスケート・女子ショートプログラムが行われ、初出場の17歳・中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が自己ベストとなる78.71点をマークし、堂々の首位発進を決めた。 【無料配信】TVerでは2月