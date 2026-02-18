ＮＹ原油時間外取引小幅プラス圏 東京時間13:00現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.51（+0.18+0.29%） NY市場で中東情勢などをにらみ64ドル超えから一時62ドル割れまで売りが出たNY原油。午前中はマイナス圏推移が目立っていたが、午後に入って買いがやや優勢。