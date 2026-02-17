「夕方になってもメイクしたてのサラふわ肌をキープしたい」そんな願いを叶えてくれる最強パウダーがお目見え。高温多湿なタイで絶大な支持を集めるSRICHAND(シーチャン)から、日本企画のUVプレストタイプが登場します。肌のうるおいを守りながら透明美肌を演出する…そんな美容液仕立てのフェイスパウダーの魅力やおすすめの使い方、WEB先行発売特典など、気になる情報をたっぷりとお届けします。 タイ