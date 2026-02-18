落語家の笑福亭鶴瓶が１８日、阪神の宜野座キャンプを訪れた。藤川監督と親交が深いこともあり、訪問が実現した。グラウンドで約２分間、まさかの訓示を行い、聞き入った選手たちの輪から笑いが起こった。最後は円陣に入り、選手たちをシートノックへ送り出した。