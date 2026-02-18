◆練習試合ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８日・宜野湾）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が、実戦初打席で早速、快打を放った。２番・三塁でスタメン出場し、初回無死一塁の第１打席でヤクルトの左腕・坂本の低め直球を左中間へ適時二塁打。送球が乱れる間に三塁まで駆け込むと、４番・ヒュンメルの中犠飛で生還した。相川亮二新監督が「彼が内野にいることがチームにとってプラスになる」と、今季は外野手から内野手に登録変更。牧に代