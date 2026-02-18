侍ジャパンの日本ハム・北山亘基投手（２６）が１８日、ライブＢＰに登板した。３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿第２クール２日目（サンマリン宮崎）で、チームは初めて実戦形式の練習を実施した。ピッチクロックを使って投球。北山は１巡目に牧、佐藤、小園らと対戦した。牧に四球を与えたが、佐藤は二飛、小園は遊ゴロに仕留めた。隅田が登板後に再びマウンドへ。