海南省文昌市鋪前鎮のレストランで撮影した「糟粕醋」。（１月２９日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口2月18日】中国海南省文昌市鋪前鎮発祥の「糟粕醋（ザオポーツー）」は、酒かすなどを使った発酵由来の酸味が特徴のスープ料理。文昌市は近年、伝統的な醸造技術を基盤に標準化生産を進め、産業化を図っている。特産品として観光振興と結び付け、地元住民の所得向上にもつなげている。海南省文昌市の糟粕醋加工工場